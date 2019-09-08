رفع 2.4 مليون م3 من الأنقاض والمخلفات بالنعيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت بلدية محافظة النعيرية 2.4 مليون م3 من الأنقاض والمخلفات التي نفذتها خلال العام الماضي 1440هـ، لأعمال النظافة العامة ورفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات والشوارع الرئيسية بالمحافظة، إلى جانب كنس الرمال وتسوية الأراضي الفضاء بالأحياء والمداخل، وذلك ضمن مشاركتها بحملة معالجة التشوه البصري «تحسين المشهد الحضري.. كذا أحلى».

وأشار رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني إلى أنه جرى تكثيف أعمال رفع وإزالة الأنقاض من المدخلين الشرقي والغربي ومحيط مقبرة الشهداء جنوب المحافظة وسوق الأنعام وأحياء، كما تم رفع 98,400 م3 من أنقاض ومخلفات البناء، و45,360 طنا من النفايات المنزلية ونقلها للمردم الصحي، ورفع 13,652 م3 من الرمال بالمداخل والأحياء الداخلية.

وأفاد بأنه جرى رفع وإزالة 526 سيارة مهملة وتالفة من أحياء المحافظة، وإزالة 596 لوحة إعلانية، واستبدال 120 حاوية تالفة و960 برميلا، واستهلاك 530 لترا و170 كجم من المبيدات والمطهرات لرش الأحياء الداخلية وتجمعات المياه، حسبما هو معمول به بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة، مبينا أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج رش مكثف لمكافحة الحشرات، باستخدام أجهزة الرش وأجهزة الدخان والمبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة تلك الحشرات.