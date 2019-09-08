إزالة تعديات على أرض حكومية بحائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل أزالت بلدية شمال حائل تعديات على أرض حكومية خلال عام 1440هـ، بمساحة 157.500 ألف م2، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة وشرطة وأمانة المنطقة. وأوضح رئيس البلدية نشمي العنزي أن أغلب المواقع المزالة عبارة عن عقوم ترابية داخلها غرف وأسوار عشوائية وعشش جميعها لا يحمل أصحابها صكوك شرعية في 30 موقعا، حيث جرت إزالة كامل تلك المواقع.



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