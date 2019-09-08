إنجاز 7 مشاريع لدرء أخطار السيول في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشروعات شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون ريال. من جهته أفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيرا إلى أن الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجار العمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.



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