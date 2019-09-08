كاميرات بالصوت والصورة في مساكن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

ألزمت لجنة مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة المكاتب الهندسية المعنية بإجراء الكشف على مباني الحجاج للعام الحالي، بإبلاغ ملاكها المتقدمين بطلب تصريح إسكان حجاج، بضرورة تركيب كاميرات لها خاصية الصوت والصورة في المواقع الخدمية التي يتجمع فيها الحجاج داخل هذه المساكن، وفق اللائحة والاشتراطات الصادرة من وزارة الداخلية لأجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية.

وعلمت «مكة» أن اللجنة زودت المكاتب الهندسية بأسماء الشركات والمؤسسات المعنية بتركيب الكاميرات المعتمدة من الأمن العام، من أجل تواصل ملاك المساكن معها والقيام بتركيب الكاميرات داخل المباني المعنية بإسكان الحجاج، وذلك لاستكمال جميع إجراءاتها لاستخراج تصريح إسكان الحج.

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وأشارت المعلومات إلى أن عدد الكاميرات التلفزيونية ذات الصوت والصورة في مساكن الحجاج يحدده الفني الذي يتولى تركيب هذه الكاميرات وما إذا كانت تحتاج في الموقع الواحد إلى كاميرا أو اثنتين، مبينة أن الاشتراطات الخاصة بهذه الكاميرات موجودة على موقع وزارة الداخلية.

يذكر أن لجنة مساكن الحجاج كانت طالبت المباني المصرح لها بإسكان الحجاج بتركيب كاميرات عادية فيها، وذلك في المباني التي يزيد عدد حجاجها عن 250 حاجا عام 1438، وفي عامي 1439 و1440 شملت جميع مساكن الحجاج بدون

استثناء.

مواقع تركيب الكاميرات: