السلطة الخضراء الأكثر تلوثا في مطاعم بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت عينات من الأطعمة أخضعتها أمانة العاصمة المقدسة للفحص المخبري، أن السلطة الخضراء تعد الأكثر تلوثا بواقع 625 عينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من إجمالي 14.361 عينة.

وكشفت وكالة الخدمات بالأمانة عن نتائج حصر أنواع عينات الأطعمة الأكثر تلوثا، والتي يكشف عنها بالمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، وذلك ضمن إطار حرص الأمانة على سلامة الأغذية وجودتها.

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وأشارت التقارير الصادرة عن مختبر إدارة صحة البيئة بالأمانة خلال العام الماضي 1440هـ إلى وجود عينات ملوثة في بعض الأطعمة، إضافة إلى ملاحظة نتائج قياس الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية على 36 عينة من الورقيات والتمور نتج عن ذلك وجود 4 عينات غير مطابقة.

وأوضح مدير صحة البيئة الدكتور بشير أبونجم، أن الأمانة تولي اهتماما كبيرا بمجالات صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تكثيف أعمال سحب عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة بصحة الإنسان، ولفت إلى وجود مختبر متطور لمراقبة الأغذية والمياه والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، من خلال تحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها اشتراطات ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما نفذت الإدارة برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لـ 64 طالبا، وذلك ضمن إطار نشر الوعي المعرفي، حيث يمثل تدريب الكوادر الوطنية أهمية بالغة للأمانة لبناء وتأسيس وتنمية مهارات أبناء الوطن وتهيئتهم لميادين العمل من خلال برامج التدريب الصيفية.