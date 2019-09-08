خادم الحرمين يبحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع رئيس كوت ديفوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

وجرى خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المباحثات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المالية محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله السبيعي.

كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، الوزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ووزير الشؤون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ووزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ووزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ووزير البترول والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس رئيس جمهورية كوت ديفوار.

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كما كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وأجريت لرئيس جمهورية كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح مستقبليه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية كوت ديفوار.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما له والوفد المرافق.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.