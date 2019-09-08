ولي العهد يبحث أمن واستقرار المنطقة مع الرئيس الفرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أمس الأول، مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.
وجرى خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
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