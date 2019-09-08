مدير تعليم مكة يقف على احتياجات مدارس بحرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اطلع مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس على عدد من مدارس محافظة بحرة، شملت مدرسة حارثة بن النعمان الابتدائية، وبحرة الابتدائية، وخالد بن يزيد الابتدائية، ومتوسطة بحرة المجاهدين الثانية بنات.

وتفقد الأعمال التدريبية التي ينفذها المكتب في أداء رسالته التعليمية والتربوية، كما وقف على الأداء التعليمي واحتياجات المدارس، مؤكدا ضرورة رصد احتياجات المدارس ورفعها للإدارات المعنية.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للوقوف على احتياجات المكتب عن كثب ووضع المشاريع وترتيب الأوليات، معبرا عن شكره لمدير مكتب تعليم بحرة وقادة المدارس والمعلمين على الجهود المبذولة لتحقيق ما تصبو إليه وزارة التعليم، مشيدا بجهود مكتب تعليم بحرة وما بذله قادة المدارس من خلال تنفيذ أداء تعليمي متميز.