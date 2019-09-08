مبادرات لإيجاد حلول للمشاكل البيئية في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مبنى الوزارة بالرياض، لتعزيز التعاون في المجالات البيئية الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتطويرية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وللمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين في المجالات البيئية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

كما سيعمل الطرفان على إطلاق مبادرات مشتركة وتشجيع الأبحاث والدراسات، بهدف إيجاد حلول للمشاكل البيئية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المشاركة في تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات علاقة بالبيئة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات إعداد برامج أكاديمية في الهندسة والعلوم البيئية بما يتوافق مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، إضافة إلى نشر المعرفة والتوعية البيئية، عبر تشجيع إدراج مقررات علمية لطلاب الجامعة، تهتم بالقوانين والسلوكيات والمحافظة على البيئة وحمايتها.