مؤتمر العلاج الطبيعي يسدل الستار على فعالياته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسدل المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي الستار أمس، عن فعالياته مسجلا حضورا جاوز 4 آلاف مشارك وممارس صحي، بتنظيم من الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، وذلك على مدار 3 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة وورش عمل شارك فيها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين، بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما استمرت الجهات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر.