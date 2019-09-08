السعودية | جدة.. مباحثات بين ولي العهد السعودي وسيناتورين أميركيين

شكرا لقرائتكم جدة.. مباحثات بين ولي العهد السعودي وسيناتورين أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة الأحد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تود يونغ، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور أنجوس كينغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة، جون أبي زيد.