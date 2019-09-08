السعودية | "مخبز الأمل" مبادرة سعودية توفّر الخبر لألفي عائلة بلبنان

شكرا لقرائتكم "مخبز الأمل" مبادرة سعودية توفّر الخبر لألفي عائلة بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "مخبز الأمل" عنوان جديد لسلسلة من الأعمال الخيرية التي يتبناها "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في لبنان لخدمة العائلات الأكثر فقراً في البلاد.

وبحضور عدد من فعاليات ونواب منطقة عكار، افتتح سفير السعودية في لبنان وليد بخاري هذا المخبز الذي سيقوم العاملون فيه بتوزيع 4000 ربطة خبز يومياً على 2000 عائلة لبنانية وسورية وفلسطينية لمدة ستة أشهر.

وقال البخاري: "هذا المخبز الخيري، يقدم يومياً 4000 ربطة خبز كعطاء يومي وفي إطار الجهود المستمرة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه المشاريع الإنسانية تعكس حقيقة البعد الإنساني للمملكة ولمساعدات المملكة، لكي يستفيد أهلنا في عكار والنازحون من هذه المشاريع الضخمة".

افتتاح "مخبز الأمل"

كما كشف أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" سيفتتح قريباً مركزا صحيا في عكار، سيكون من المراكز المتخصصة والمهمة في المنطقة.

من جهته، أكد فهد القناص، مدير "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في لبنان، في حديث مع "العربية.نت" أن "استمرار عمل المخبز رهن بنجاحه والعمل فيه لن يتوقف في حال رأى المعنيون أن المخبز لاقى إقبالاً من قبل العائلات".

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وأكد القناص أن المركز يدعم منذ سنوات العائلات اللبنانية واللاجئة دون أن يفرق بين منطقة وأخرى.

من "مخبز الأمل"

وأضاف القناص: "نحن نملك ميزانية مفتوحة لخدمة العائلات الفقيرة وقمنا بأعمال متعددة كتوزيع سلل غذائية ومواد عينية ومساعدات تربوية وطبية إضافة إلى تشييد مستشفى لغسيل الكلى. كما وتبرعنا بسيارات إسعاف لمستشفيات في قرى نائية".

يذكر أنه تم افتتاح "مخبز الأمل" بالتعاون مع جمعية "الأيادي البيضاء" التي أكد مديرها التنفيذي الشيخ لقمان الخضر في حديث مع "العربية.نت" أن 60% من سكان عكار اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف الخضر: "عام 2011 كانت بداية نزوح السوريين إلى منطقة وادي خالد التي قصدها اللاجئون لأن تكلفة الحياة فيها هي الأرخص مقارنة مع باقي المناطق اللبنانية".

وتابع: "تتميز قرى عكار بطيبة أهلها، إلا أن أعداد اللاجئين شكلت عبئاً إضافيا على أوضاعهم الاقتصادية. لذلك أي عمل إنساني يشكل متنفسا لأهل المنطقة. في هذا السياق، عملنا مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2011 وتشاركنا أعباء الفقر مع الحملة الوطنية السعودية. وهذا المخبز لا يؤمّن منتجاته بالمجان للعائلات الفقيرة فقط بل أمّن أيضا فرص عمل لـ14 عائلة سورية ولبنانية".

مخبز الأمل

أما النائب وليد البعريني فقال عن "مخبر الأمل": "أهمية هذا المشروع أن مئات العائلات من اللبنانيين والنازحين تستفيد منه، وهو يمنع عن المستفيدين العوز والحاجة في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".