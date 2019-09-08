، شاهد.. مشاعر الطلاب تعكس التوقعات بعد أول أسبوع دراسي: يا زين المدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: مللنا من طول الإجازة واشتقنا للمدرسة

عبر عدد من طلاب المرحلة الابتدائية عن سعادتهم الغامرة وفرحتهم الكبيرة بعودتهم للمدرسة، ورسموا بمشاعرهم البريئة والنقية أجمل صور التفاؤل والأمل بعام دراسي جديد حافل بالعطاء والجد والاجتهاد والتفوق، مقدمين شكرهم لمعلميهم على حفاوتهم وحسن استقبالهم لهم في أول أيام العام الدراسي.

وفيما استبقت عودة الطلاب لمدارسهم العديد من الرسائل والصور السلبية والنكات الساخرة التي يتم تداولها مطلع العام الدراسي عبر مواقع التواصل؛ تثبط من عزائم الطلاب والطالبات وتسلب فرحة عودتهم إليها.

وعكس تقرير أعدته قناة العين بوزارة التعليم بعد أول أسبوع دراسي واقعاً مغايراً لما يجول في أذهان الطلاب عن حبهم للعودة إلى المدرسة ومللهم من الإجازة الصيفية الطويلة.

وفي التفاصيل، فاجأ أحد الطلاب معد التقرير بإفصاحه عن مشاعر الملل التي انتابته من طول الإجازة بقوله: "مللنا! وأضاف: "كنت أشتاق للمدرسة وعندما حضرت إلى المدرسة في أول يوم دراسي وجدنا حفاوة الاستقبال من المعلمين".

وأضاف زميله: "كنت متحمساً جداً لأول يوم دراسي ولأجل ذلك خلدت إلى النوم في الثامنة مساء لكي أصحو مبكراً للذهاب للمدرسة".

وعبر طالب ثالث عن شكره لمعلميه على ما وصفه بالتدريس الطيب والممتع، بينما وعد زميله بأن يجتهد في دراسته، ويقدم -بحسب تعبيره- أكبر إنجاز على مستوى مدرسته والعالم.

ولخص أحد التلاميذ ببراءته الطفولية استعداداته للمدرسة بشرائه قلماً ودفتراً وشنطة.

فيما اختصر طالب بهجته وسعادته بالعودة بالمدرسة بقوله: "يا زين المدرسة".