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كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.
وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.
وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.
شاهد.. كيف يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنهامحمد المواسي الخليج 365 2019-09-08
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.
وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.
وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:51 PM
التحالف يستهدف كهوفاً لتخزينها في صنعاء
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.
وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.
وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.
، شاهد.. كيف يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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