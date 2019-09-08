محمد بن مسعود - الدمام - تشمل العائلات والشباب.. والمغادرة بعد نهاية المباراة أعلن الاتحاد السعودي توفير حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى المنامة لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره اليمني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتقام المباراة على ملعب البحرين الوطني بعد غد الثلاثاء 10 سبتمبر. وقال اتحاد القدم: "دعماً للأخضر في انطلاقته نحو كأس العالم، سيتم تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن". وأضاف: تنطلق الحافلات عند الثالثة عصراً يوم المباراة على أن تعود بعد نهاية المباراة ويشمل الحضور العائلات والشباب. 08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 08:21 PM تشمل العائلات والشباب.. والمغادرة بعد نهاية المباراة Advertisements اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة" اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة" أعلن الاتحاد السعودي توفير حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى المنامة لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره اليمني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتقام المباراة على ملعب البحرين الوطني بعد غد الثلاثاء 10 سبتمبر. وقال اتحاد القدم: "دعماً للأخضر في انطلاقته نحو كأس العالم، سيتم تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن". وأضاف: تنطلق الحافلات عند الثالثة عصراً يوم المباراة على أن تعود بعد نهاية المباراة ويشمل الحضور العائلات والشباب. الكلمات المفتاحية ، اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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