رابط التقديم على وظائف التشغيل والصيانة للمنشأت العسكرية بوزارة الدفاع 1441 || موعد التقديم على 30...

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “عرب نيوز”، يسعدنا أن نتواجد معكم لنقل أهم الأخبار الخاصة بوظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الدفاع السعودية، عن وجود عدد 30 وظيفة شاغرة للرجال على بند التشغيل والصيانة.

ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم تفاصيل الإعلان، سواء موعد التقديم أو الرابط المباشر للتسجيل على الوظائف، بالإضافة لبيان تفصيلي بالوظائف المطلوبة والمؤهلات لكل وظيفة، ونحن نتواجد معكم لمتابعة الجديد ووضعه بين أيديكم أول بأول.

رابط التقديم على وظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض

موعد التقديم على وظائف الدفاع 1441

يبدأ التقديم والتسجيل لوظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض لعدد 30 وظيفة، من اليوم الأحد 9 محرم 1441 حتي يوم السبت 15 محرم 1441 هجرياً.

تفاصيل وظائف وزارة الدفاع 1441