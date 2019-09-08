موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي | رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل للشهر الحالي...

متى تنزل المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441، توقع صرف المساعدة المقطوعة، رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441، هو ما يتساءل عنه جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي كل يوم بل كل ساعة من اليوم من أجل معرفة ما إذا قد نزلت مقطوعة الضمان الاجتماعي وما هو موعد صرف المساعدة المقطوعة للشهر الحالي 1441، جميع هذه التفاصيل سوف نقوم بالإجابة عليها من خلال السطور القليلة القادمة.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني يكون عبر موقع بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف المساعدة المقطوعة وفقاً لقواعد وشروط أوضحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية متمثلة في برنامج الضمان الاجتماعي.

وهناك بعض الأخبار تُفيد بأن المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441 من المتوقع أن يتم صرفها تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وتبقى هذه الأخبار غير مؤكدة حتى يتم الإعلان رسمياً من قبل أي جهة رسمية سعودية تؤكد تلك الأخبار.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني

ونتعرف معكم على المساعدة المقطوعة والتي تكون عبارة عن مبالغ مالية مقدرة يتم منحها للأسر الأشد احتياجاً للمال وذلك من أجل ضمان معيشة كريمة لهم، ولكي يقوموا بسد حاجتهم من المأكل والملبس والمشرب، ويأتي ضمن المساعدات المالية أيضاً المكرمة الملكية والتي يتم صدورها وصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي بل ومن الممكن أن تكون لجميع العاملين بالدولة ويُصدق عليها خادم الحرمين الشريفين.

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شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

كما ذكرنا أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ببرنامج الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في التالي.

ألا يكون عمر المتقدم أو المتقدمة أقل من 35 سنة.

يمكن لجميع المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمعاش الاجتماعي الحصول على المساعدة المقطوعة مرة في السنة.

يمكن لأي مواطن أن يقدم مرة ثانية على المساعدات المقطوعة بشرط أن يمر عام على حصوله للمقطوعة.

ألا يكون دخل الأسرة المتقدمة أكثر من المبلغ الذي يمنع صرف المساعدات المقطوعة.

قيمة المساعدة المقطوعة القصوى هو 30 ألف ريال سعودي.

تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولويات التقديم عند تطابق الشروط في المواطنين المتقدمين.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب والسجل المدني من خلال الدخول عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنـــــــــــا، ومن المتوقع صرف المساعدة المقطوعة بالضمان الاجتماعي 1441 خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

والج\دير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تستهدف الأسر الفقيرة والتي ليس لها دخل مرتفع بين أفرادها، ولذلك تكون هذه الأسر الأشد احتياجاً لتلك المساعدات المقطوعة ضمن برنامج الضمان الاجتماعي وقد تبلغ 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي سنوياً حيث لا تُصرف هذه المساعدة للفرد الواحد إلا مرة واحدة سنوياً.