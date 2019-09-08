شكرا لبحثكم عن خبر قضاء السيسي يستفز أسرة الرئيس الراحل: مرسي كان مجرما يستحق العقاب “لكن ربنا سبقنا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شن ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوما عنيفا على رئيس محكمة الجنايات، المستشار محمد شيرين فهمي، بعد تصريحات له وصفوها بالمستفزة عن الرئيس الراحل محمد مرسي في جلسة اليوم بقضية “اقتحام الحدود الشرقية والسجون”.

وقال “فهمي” في كلمته لافتتاح الجلسة: “بالنسبة للمتوفى إلى رحمة الله محمد محمد مرسي عيسى العياط -الثالث والثمانين فى أمر الإحالة- والذي اتهمته النيابة العامة بالاشتراك مع باقي المتهمين المحكوم عليهم، في ارتكاب جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي والحريق وتهريب المسجونين، فقد كان مستأهلا للعقاب، لولا أن سبقت إليه يد المنية، فعقابه عند ربه يوم يُنادى على رؤوس الأشهاد”





وتابع:”وعملا بحكم المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله، لوفاته”.

Advertisements

يُشار إلى أن الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي في أثناء محاكمته بجلسة علنية بقضية التخابر مع حماس.

كما توفي نجله الأصغر عبدالله يوم، الأربعاء، الماضي جراء أزمة قلبية مفاجأة الخبر الذي أحدث ضجة كبيرة بمصر.

وسبق لمحكمة النقض أن أيدت أحكاما بالإدانة صدرت بحقه في قضايا الاتحادية حيث كان يواجه السجن المشدد لمدة 20 عاما، وبالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر، وبالسجن 3 سنوات في قضية إهانة القضاء.





وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حكما بمعاقبة محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه رشاد البيومي، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين بالسجن المؤبد فى قضية اقتحام الحدود والسجون، كما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وقضت ببراءة 9 آخرين.