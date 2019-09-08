شكرا لبحثكم عن خبر الأبن الرابع للملك سلمان.. كل ما تريد أن تعرفه عن وزير الطاقة السعودي الجديد الذي أطاح بخالد الفالح من مكانه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - علق وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، على قرار إعفائه من منصبه، شاكراً الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، على هذا القرار ومنحه فرصة “خدمة الوطن” كما قال، موجهاً في الوقت ذاته التهاني للوزير الجديد بالمنصب.

وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأحد “لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم”، كما تقدم الفالح بالشكر لكل زملائه الذين عمل معهم خلال توليه منصبه كوزير.

علق وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، على قرار إعفائه من منصبه، شاكراً الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، على هذا القرار ومنحه فرصة “خدمة الوطن” كما قال، موجهاً في الوقت ذاته التهاني للوزير الجديد بالمنصب.

وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأحد “لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم”، كما تقدم الفالح بالشكر لكل زملائه الذين عمل معهم خلال توليه منصبه كوزير.