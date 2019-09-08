مصادر أمنية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالخرج

كشفت مصادر أمنية أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج. وقالت المصادر وفقا لموقع سبق: “الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح”.

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