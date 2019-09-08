ترقية أعضاء من النيابة العامة لمرتبة مدعي استئناف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة - مدعي استئناف - على سلك أعضاء النيابة العامة. وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة. وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك. ASF شروط شغل المرتبة: -العمل سنتين على الأقل بمرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء -أو العمل بأعمال نظيرة لمدة 19 سنة على الأقل



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