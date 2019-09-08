السعودية اليوم / قوات الامن العراقية تقتل ارهابيًا متحصنًا باحد الاوكار بمحافظة نينوى



بغداد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

قتلت القوات الأمنية العراقية اليوم، إرهابياً متحصنا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى بشمال العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوة من اللواء 43 في الفرقة العشرين بالجيش العراقي تمكنت استناداً إلى معلومات استخبارية من قتل الإرهابي الذي كان يتحصن داخل إحد الأوكار بمنطقة الجزيرة "المالحة" بمحافظة نينوى، وعثرت داخل الوكر على حزام ناسف ودراجة نارية.

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19:34ت م

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