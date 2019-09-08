مدني جازان يحذر من الأمطار الشديدة : لا تخرجوا إلا للضرورة

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ، وذلك لما تشهده المنطقه حاليًا من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة .

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة و الحرث و الداير و الطوال و العارضة و العيدابي و صامطة و صبيا و فيفا و هروب، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.