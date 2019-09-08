بدءًا من اليوم.. الأمن العام يبدأ استقبال طلبات القبول للعنصر النسائي برتبة جندي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأحد، استقبال طلبات القبول للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تستمر حتى الأربعاء 12/ 1/ 1441، وحددت الإدارة توفر شروط التعيين التالية للمتقدمات:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم وأن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

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أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة او مايعادلها وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

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