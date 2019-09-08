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متحدث التعليم الجامعي يخصص بريداً إلكترونياً للتواصل مع الإعلاميين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم طارق الأحمري، إطلاق بريد إلكتروني للتواصل مع الإعلاميين والإعلاميات، وتلقي الاستفسارات والتساؤلات في ما يتعلق بالتعليم الجامعي.

وأوضح الأحمري عبر حسابه في «تويتر» أن البريد الإلكتروني هو ([email protected])، مبينا أنه سيسعى من خلاله ليكون وسيلة اتصالية فعالة لبناء علاقة إعلامية جيدة مع الإعلاميين والإعلاميات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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