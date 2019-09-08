شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم الجامعي يخصص بريداً إلكترونياً للتواصل مع الإعلاميين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلن المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم طارق الأحمري، إطلاق بريد إلكتروني للتواصل مع الإعلاميين والإعلاميات، وتلقي الاستفسارات والتساؤلات في ما يتعلق بالتعليم الجامعي.
وأوضح الأحمري عبر حسابه في «تويتر» أن البريد الإلكتروني هو ([email protected])، مبينا أنه سيسعى من خلاله ليكون وسيلة اتصالية فعالة لبناء علاقة إعلامية جيدة مع الإعلاميين والإعلاميات.
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