شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تكشف حقيقة رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب في الفصول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.

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وقال إن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي، ولا يمثل توجها لدى الوزارة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض شكلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاما، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح 8 مدارس و7 مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة ابتداء من هذا العام والعام القادم لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.