شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه باستحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة باستحداث مركز غسيل كلوي بـ4 أسرة في مستشفى بللحمر العام، مؤكداً أهمية دعم المركز بمختصين وممرضين في مدة أقصاها شهرين.

جاء ذلك إثر مطالبة أهالي مراكز بللحمر باستحداث وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفى، وتخفيف العبء على المرضى من تكبد العناء لمراجعة المستشفيات المركزية.

وعبر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لتنمية المنطقة وتوفير حاجات المواطنين في مختلف المجالات، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة على مختلف الأصعدة.