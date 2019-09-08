شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: توفر 30 وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلنت وزارة الدفاع توفر 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض، على بند التشغيل والصيانة، مبينة أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد) ويستمر حتى يوم السبت 1441/1/15.
وأفادت وزارة الدفاع بأن مسميات الوظائف على النحو التالي: (ميكانيكا مضخات، ميكانيكا مصاعد، ميكانيكا تبريد وتكييف، كهرباء ضغط عالي، كهربائي عام، كهربائي لف دينموهات، فني إلكترونيات، مراقب طرق، مصلح مفاتيح وإقفال، مراقب إنشاءات، مساح، نجار، مزارع، سباك، مترجم، سائق)، مشيرة إلى أن التقديم على الوظائف المعلنة عن طريق الرابط http://omdjobs.mod.gov.sa.
وللاطلاع على مسميات الوظائف وأعدادها والمؤهلات المطلوب توفرها في المتقدمين من خلال الرابط الإلكتروني:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/83.aspx
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