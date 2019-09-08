، خادم الحرمين ورئيس كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، وزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ووزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ووزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ووزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.

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