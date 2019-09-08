دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper عضوة بـ«الشورى» تكذب ادعاءات تقديم مقترح يسمح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات»

نفت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان، اليوم الأحد، تقدُّمها رفقة ثلاث عضوات بالمجلس، بطلب بالسماح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات» للتعارف.

وكانت مزاعم تردّدت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقدّم أربع عضوات بمجلس الشورى بالمطالبة للسماح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات» للتعارف، وهو ما نفته الشعلان، مؤكّدةً أنّ انتشار مثل هذه الإشاعات أمرٌ يدل على السذاجة ونزعة الكراهية.

وقالت الشعلان في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مثال على الكذب المحض، كلام مختلق تم نفيه أكثر من مرة يحصد هذا الريتويت المرتفع هو دليل على السذاجة وتصديق الإشاعات ونزعة التشنيع والكراهية».

وأضافت: «أتحدى من يبرهن أن العضوات الأربع (الشعلان والمنيع والعريض والأنصاري) قدمن المقترح».

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مقدم من رويترز