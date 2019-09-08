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عضوة بـ«الشورى» تكذب ادعاءات تقديم مقترح يسمح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات»

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عضوة بـ«الشورى» تكذب ادعاءات تقديم مقترح يسمح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات» دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper عضوة بـ«الشورى» تكذب ادعاءات تقديم مقترح يسمح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات»

نفت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان، اليوم الأحد، تقدُّمها رفقة ثلاث عضوات بالمجلس، بطلب بالسماح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات» للتعارف.

وكانت مزاعم تردّدت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقدّم أربع عضوات بمجلس الشورى بالمطالبة للسماح للفتيات بمقابلة أصدقائهن في «الكافيهات» للتعارف، وهو ما نفته الشعلان، مؤكّدةً أنّ انتشار مثل هذه الإشاعات أمرٌ يدل على السذاجة ونزعة الكراهية.

وقالت الشعلان في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مثال على الكذب المحض، كلام مختلق تم نفيه أكثر من مرة يحصد هذا الريتويت المرتفع هو دليل على السذاجة وتصديق الإشاعات ونزعة التشنيع والكراهية».

وأضافت: «أتحدى من يبرهن أن العضوات الأربع (الشعلان والمنيع والعريض والأنصاري) قدمن المقترح».

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مقدم من رويترز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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