

الجزائر 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين 42 شخصًا، من المهربين في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها وبالتعاون مع وحدات من الأمن بمدن برج باجي مختار وتمنراست وقسنطينية وخنشلة، أوقفت 42 مهربًا، وصادرت منهم مواد معده للتهريب.

// انتهى //

18:53ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 42 شخصًا من المهربين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.