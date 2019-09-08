السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة المكلفة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية



مسقط 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م، اجتماعها التاسع بمسقط، بحضور سعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي الذي نقل تمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني للجنة بالتوفيق والنجاح.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستكمال الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية.

وأشاد رئيس اللجنة المشتركة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المبذولة خلال الاجتماعات السابقة و ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية.

شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الدفاع و الخارجية والداخلية بدول مجلس التعاون ووفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

// انتهى //

18:52ت م

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