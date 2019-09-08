السعودية اليوم / مدني جازان يدعو لاتباع إرشادات السلامة وقت هطول الأمطار



جيزان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ، وذلك لما تشهده المنطقه حاليًا من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة .

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،

// انتهى //

18:06ت م

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