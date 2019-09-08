السعودية اليوم / 35840 متدرباً في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض



الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

بلغ عدد المتدربين والمتدربات للفصل التدريبي الأول لعام 1440-1441 هـ في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض 35840 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية بنين / بنات والمعاهد الصناعية الثانوية وفروع الكليات التقنية، وفقاً للإحصائيات الشاملة للمنشآت التدريبية للمنطقة والتي أعلنتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض .

وأشار مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن عدد متدربي الكليات التقنية بالمنطقة بلغ 23390 متدرباً لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وتشمل فترتي تدريب صباحية ومسائية في أكثر من 19 تخصصاً.

كما بلغ عدد متدربات الكليات التقنية للبنات 6703 متدربة في 5 كليات. وبلغ عدد متدربي المعاهد الصناعية وفروع الكليات التي تشرف عليها المعاهد 3009 متدرباً، فيما بلغ عدد المتدربين في فروع الكليات التابعة للمنطقة 2205 متدرباً، وبلغ عدد المتدربين في معاهد السجون 533 متدرباً .

وأكد المقبل أن برامج التدريب في الوحدات التدريبية تخضع بشكل دائم للمراجعة والتقويم والتطوير وفقاً لسياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبرامجها المواكبة للنهضة الحضارية في المملكة للتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

وأشار إلى أن هناك تخصصات تستحدث وفقاً لمتطلبات سوق العمل من أهمها تخصص الطاقة المتجددة الذي بدأ التدريب فيه منذ مطلع العام التدريبي 1440 هـ ،فيما استحدثت العديد من التخصصات في كليات البنين و البنات على مستوى المملكة.

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17:23ت م

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