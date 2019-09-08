السعودية اليوم / باكستان والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم



إسلام آباد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

وقعت باكستان والصين على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، والتعليم الإلكتروني، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الصيني وانغ يى إلى باكستان حالياً على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية اليوم، أن مراسم التوقيع على المذكرة جرت في إسلام آباد بين المدير التنفيذي للجنة التعليم العالي الباكستانية ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وأضاف البيان أن الصين ستوفر بموجب مذكرة التفاهم خدمة التعليم الإلكتروني، وإنشاء مدارس ذكية في باكستان.

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17:12ت م

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