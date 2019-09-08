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شكرا لقرائتكم غريفيثس: ممتن لجهود المملكة في جنوب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غريفيثس: ممتن لجهود المملكة في جنوب اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، عن امتنانه لجهود المملكة لاحتواء الأزمة في جنوب اليمن.
وقال غريفيثس إنه ناقش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، سبل المضي قدمًا في العملية السياسية في اليمن.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، استقبل بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيثس.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.
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