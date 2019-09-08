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5 نطاقات عمل لهيئة المدينة خلال العام الدراسي الجديد
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة خطته الميدانية للعام الدراسي ١٤٤١هـ بتوزيع المكلفين على خمسة نطاقات عمل تركز على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بالإضافة للجولات الميدانية على المواقع الأخرى.
من جانبه حث مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع الفرق الميدانية بالتحلي بالحِلم والأناة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللطف واللين، سائلًا المولى جل وعلا لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح.
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