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تركي بن طلال يوجه باستحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ الشؤون الصحية بعسير باستحداث مركز غسيل كلوي بعدد ٤ أسرّة في مستشفى بللحمر العام مع دعم المركز بمختصين وممرضين وذلك خلال مدة أقصاها شهرين.
جاء ذلك إثر مطالبة أهالي بللحمر بوحدة غسيل كلوي بمستشفى بللحمر.
من جهتهم عبّر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولأمير منطقة عسير على ما يقدمه من أعمال جليلة.
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