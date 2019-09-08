رابط وموعد التقديم على #وظائف وزارة الدفاع

2019-09-08

متابعات الخليج 365 -الرياض

​أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض، على بند التشغيل والصيانة.

وأشارت إلى أنه للتقديم على وظائف إدارة التشغيل والصيانة بالرياض عن طريق الرابط التالي (هنا) اعتباراً من يوم الأحد 1441/01/9هـ حتى يوم السبت 1441/01/15هـ.

وأفادت وزارة الدفاع أن الوظائف على النحو التالي: