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رابط وموعد التقديم على #وظائف وزارة الدفاع
بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض
متابعات الخليج 365 -الرياض
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض، على بند التشغيل والصيانة.
وأشارت إلى أنه للتقديم على وظائف إدارة التشغيل والصيانة بالرياض عن طريق الرابط التالي (هنا) اعتباراً من يوم الأحد 1441/01/9هـ حتى يوم السبت 1441/01/15هـ.
وأفادت وزارة الدفاع أن الوظائف على النحو التالي:
|م
|المسمى الوظيفي
|عدد الوظائف
|المكان التعيين
|المؤهلات
|
الخبرة
(شهر/سنة/سنوات)
|رجال
|نساء
|1
|ميكانيكا مضخات
|2
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|2
|ميكانيكا مصاعد
|3
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|3
|ميكانيكا تبريد وتكييف
|1
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|4
|كهرباء ضغط عالي
|3
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|5
|كهربائي عام
|3
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|6
|كهربائي لف دينموهات
|1
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|7
|فني الكترونيات
|2
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|8
|مراقب طرق
|2
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو المهنية
|3
|9
|مصلح مفاتيح واقفال
|2
|الرياض
|
الابتدائية مع إكمال
برنامج تدريبي بطبيعة العمل
|—
|10
|مراقب إنشاءات
|2
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو المهنية
|3
|11
|مساح
|2
|الرياض
|
برنامج إعدادي بطبيعة العمل
الثانوية العامة أو ما يعادلها
|3
|12
|نجار
|1
|الرياض
|
الابتدائية مع إكمال
برنامج تدريبي بطبيعة العمل
|0.6
|13
|مزارع
|2
|الرياض
|
الابتدائية مع إكمال
برنامج تدريبي بطبيعة العمل
|0.6
|14
|سباك
|2
|الرياض
|
الابتدائية مع إكمال
برنامج تدريبي بطبيعة العمل
|0.6
|15
|مترجم
|1
|الرياض
|
الدرجة الجامعية بكالوريوس
في اللغة الإنجليزية
|—
|16
|سائق
|1
|الرياض
|الابتدائية مع رخصة عمومي
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