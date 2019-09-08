رئيس الشورى يزور سريلانكا لبحث التعاون البرلماني

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم إلى جمهورية سريلانكا وذلك في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سووريا.

وكان في استقباله رئيس البرلمان السريلانكي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثي وعدد من المسؤولين.

وسيلتقي آل الشيخ خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين بجمهورية سريلانكا، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس البرلمان السريلانكي.

وأشار الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي، إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – بتعزيز علاقات المملكة العربية السعودية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وذلك في إطار سعي المملكة في بناء علاقاتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة مع دول العالم ويسهم في إبراز دورها ومكانتها السياسية والاقتصادية في العالم وبيان مواقف المملكة تجاه العديد القضايا العربية والإسلامية والدولية وجهودها في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

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ونوّه بالعلاقات الثنائية السعودية السريلانكية والتي تمتد إلى عقود مضت وتقوم على أسس من التعاون والصداقة برعاية من قيادتي البلدين منوهًا بالنمو الملحوظ للعلاقات الثنائية بين البلدين والذي تتوجه عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة تحرص على الإسراع في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهدافها التنموية، وذلك من خلال مساعداتها التي تقدمها من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشيرًا إلى جهود الصندوق في تمويل عدة مشروعات في سريلانكا حرصًا من المملكة على توفير متطلبات التنمية واستدامتها في دول العالم.

ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا تشتركان في جانب حيوي مهم والمتمثل في مكافحة الإرهاب الذي طالت يده الغاشمة البلدين في فترة ماضية ولا تزالان تعملان بجد على كبح شروره ومحاربته فكرًا وتمويلًا فضلًا عن مجابهته أمنيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن هذه الآفة لا ترتبط بدين ولا عرق.

وفي مجال التعاون البرلماني بين رئيس مجلس الشورى أن الزيارة تهدف إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السريلانكي ومنها تعزيز عمل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية، ومناقشة مجمل الموضوعات التي تدعم التنسيق البرلماني في مختلف المحافل التي يشترك بها المجلسين قاريًا ودوليًا وذلك ضمن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وكافة دول العالم.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية وهم نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، والأستاذ عطا السبيتي، والدكتورة فاطمة الشهري، والأستاذة لينا آل معينا.