10 آلاف وافد يتقدمون للتسجيل المهني لدى هيئة المحاسبين

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن استقبالها لعدد 10 آلاف وافد تم انضمامهم لعضوية الهيئة عبر التسجيل المهني الذي يعتبر أحد أهم مبادرات ومشاريع هيئة المحاسبين بعد أن تم تدشينه من قِبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي يوم الأربعاء الماضي.

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من جهته أشاد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس بتفاعل القطاع الخاص بالتسجيل المهني لدى الهيئة والذي انطلق بدءًا من غرة المحرم الحالي ويلزم ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة، كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن. منوهًا بالجهود التي تُبذل من القطاعين الخاص والعام لما فيه خدمة هذه المهنة الحساسة والهامة وبما يعود بمنفعة التنمية الاقتصادية.

وأكد المغامس أن الهيئة وضعت ضوابط محكمة وشروطًا يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل المهني حيث اشترطت الحصول على بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة أو دبلوم محاسبة أو خريج إحدى كليات العلوم الإدارية ويكون مجتازًا على الأقل ١٥ ساعة أكاديمية في المحاسبة مع منحه فرصة إكمالها خلال سنة مبينًا أن التسجيل المهني هو فائدة للمهنة وللوطن من خلال ضبط الممارسة المهنية وكشف حالات التزوير في المؤهلات وفتح الباب أمام أبناء وبنات الوطن من خلال ارتفاع نسبة التوطين لاسيما أن التسجيل المهني سيساعد أيضًا على التعرف على واقع سوق مهنة المحاسبة. مشددًا في حديثه بأن التسجيل المهني في هيئة المحاسبين لا يعد اعترافًا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين حتى يتم التحقق من صحة المؤهل العلمي وتحقيق الشروط المطلوبة.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين قد أفردت من خلال موقعها الإلكتروني كافة تفاصيل وشروط الانضمام في التسجيل المهني دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو فروعها والذي يتيح لمنسوبي المهنة في كافة القطاعات الاقتصادية فرصة الانتماء لكيان مهني.







