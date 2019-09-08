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2019-09-08 20 #وظيفة شاغرة في كلية الملك عبدالعزيز الحربية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (20) وظيفة شاغرة على بند الأجور (فئة أ)، والمشغولة بغير سعوديين، وترغب لإشغالها بمواطنين، للعمل في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . موظف تحميل وتنزيل (عدد 3 وظائف). . منقذ سباح (عدد وظيفتين). . حلاق. . قهوجي (عدد وظيفتين). . خياط بدل عسكرية (عدد 4 وظائف). . بيطار خيل (عدد وظيفتين). Advertisements . سائس خيل (عدد 6 وظائف). وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة هي: – ملف علاقي يحتوي على صورة من المؤهل والخبرة في نفس التخصص. – إحضار الأصل للتصديق عليه. – إرفاق سيرة ذاتية للمتقدم على الوظيفة. – صورة بطاقة الأحوال المدنية. – صورتين شمسية مقاس (4 × 6). وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم قبول الطلبات بمقر الكلية بإدارة شؤون الموظفين، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1441/01/9ه وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1441/01/13هـ. ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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