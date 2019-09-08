2019-09-08

فتح باب القبول والتجنيد في الدفاع الجوي والقوات البحرية

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على رتبة (جندي أول) في معهد قوات الدفاع الجوي ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ورتبة (وكيل رقيب) في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، لحملة شهادات الثانوية العامة والتجارية، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.

– ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

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– ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألّا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وبينت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد على الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق (1441/01/09هـ).