أول رد من “تعليم الرياض” بشأن زيادة أعداد الطلاب في فصول العزيزية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتح أفضل للتعليم.

وقال إن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي ولا يمثل توجه لدى الوزارة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض شكلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظامًا، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد افتتاح ثمان مدارس وسبعة مجمعات تعليمية تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب ابتداء من هذا العام والعام المقبل لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض