خادم الحرمين الشريفين ورئيس كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، وزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ووزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ووزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ووزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.