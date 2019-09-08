السعودية | غريفثس: ممتن لجهود السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن

شكرا لقرائتكم غريفثس: ممتن لجهود السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن.

وقال غريفثس على تويتر: "عقدت اجتماعاً إيجابياً جداً مع الوزير عادل الجبير في جدة اليوم. وناقشنا السبل للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن".

ورحّبت السعودية والإمارات، الأحد، في بيان مشترك باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.

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وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأوضح البيان أن الدولتين عملتا "وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

كما أكدت السعودية والإمارات على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة.

وشدد البيان على استمرار دعم الحكومة اليمنية لهزيمة المشروع الإيراني وميليشيات الحوثي.