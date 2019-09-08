، "الصحة" تبدأ حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية ،

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أعلنت وزارة الصحة، بدء حملة توعوية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية؛ لتعريف الجمهور بأهمية تعلم الإسعافات الأولية للحفاظ على أرواح الناس ومساعدتهم.
وقالت"الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية، نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "لإنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري: الاتصال على الطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة، إزالة الملابس الخارجية، شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، تبريد الجسم بكمادات باردة، تهوية المصاب".
وأضافت "الصحة": "الوقاية من الإجهاد الحراري بالتجنب من الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، استخدام مظلة فاتحة اللون".
وذكرت توعوية نشرتها لكيفية التعامل مع "الرعاف" حين يصاب شخص به بشكل مفاجئ، عبر الطرق والخطوات الصحيحة: تحلّ بالهدوء وعدم الخوف، اجلس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلاً للأمام لمنع دخول الدم للحلق، اضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة لمدة خمس إلى عشر دقائق متواصلة، إذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف خمس إلى عشر دقائق إضافية، تجنب الإجهاد البدني خلال الـ12 ساعة بعد الرعاف، في حال إذا استمر النزيف أكثر من 30 دقيقة أو حين الشعور بالدوار (الدوخة)، كلم الصحة "937" ".
يذكر أن هذه الحملات تأتي استمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.
"الصحة" تبدأ حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأوليةبندر الدغمي الخليج 365 2019-09-08
أعلنت وزارة الصحة، بدء حملة توعوية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية؛ لتعريف الجمهور بأهمية تعلم الإسعافات الأولية للحفاظ على أرواح الناس ومساعدتهم.
وقالت"الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية، نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "لإنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري: الاتصال على الطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة، إزالة الملابس الخارجية، شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، تبريد الجسم بكمادات باردة، تهوية المصاب".
وأضافت "الصحة": "الوقاية من الإجهاد الحراري بالتجنب من الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، استخدام مظلة فاتحة اللون".
وذكرت توعوية نشرتها لكيفية التعامل مع "الرعاف" حين يصاب شخص به بشكل مفاجئ، عبر الطرق والخطوات الصحيحة: تحلّ بالهدوء وعدم الخوف، اجلس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلاً للأمام لمنع دخول الدم للحلق، اضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة لمدة خمس إلى عشر دقائق متواصلة، إذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف خمس إلى عشر دقائق إضافية، تجنب الإجهاد البدني خلال الـ12 ساعة بعد الرعاف، في حال إذا استمر النزيف أكثر من 30 دقيقة أو حين الشعور بالدوار (الدوخة)، كلم الصحة "937" ".
يذكر أن هذه الحملات تأتي استمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
04:53 PM
للحفاظ على أرواح الناس ومساعدتهم
أعلنت وزارة الصحة، بدء حملة توعوية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية؛ لتعريف الجمهور بأهمية تعلم الإسعافات الأولية للحفاظ على أرواح الناس ومساعدتهم.
وقالت"الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية، نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "لإنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري: الاتصال على الطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة، إزالة الملابس الخارجية، شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، تبريد الجسم بكمادات باردة، تهوية المصاب".
وأضافت "الصحة": "الوقاية من الإجهاد الحراري بالتجنب من الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، استخدام مظلة فاتحة اللون".
وذكرت توعوية نشرتها لكيفية التعامل مع "الرعاف" حين يصاب شخص به بشكل مفاجئ، عبر الطرق والخطوات الصحيحة: تحلّ بالهدوء وعدم الخوف، اجلس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلاً للأمام لمنع دخول الدم للحلق، اضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة لمدة خمس إلى عشر دقائق متواصلة، إذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف خمس إلى عشر دقائق إضافية، تجنب الإجهاد البدني خلال الـ12 ساعة بعد الرعاف، في حال إذا استمر النزيف أكثر من 30 دقيقة أو حين الشعور بالدوار (الدوخة)، كلم الصحة "937" ".
يذكر أن هذه الحملات تأتي استمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.
، "الصحة" تبدأ حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية ،
المصدر : الخليج 365
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