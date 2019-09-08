جدارة | رابط الاستعلام عن وظائف مصلحة السجون 1441 وزارة الحدمة المدنية عبر الموقع الرسمي

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين الآن عن رابط الاستعلام عن وظائف مصلحة السجون عبر جدارة، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية عن عدد كبير من الوظائف، وسنوضح لكم هذه الوظائف وشروطها عبر هذا المقال.

وسنوضح لكم أيضاً لكم طريقة التسجيل فى هذه الوظائف عبر الموقع الرسمي لجدارة، ونحن فى موقعنا “عرب نيوز” سنوضح لكم خلال هذه المقالة رابط الاستعلام عن وظائف مصلحة السجون عبر جدارة، فتابعونا.

وظائف مصلحة السجون 1441

صرحت المديرية العامة للسجون أنها وفرت وظائف للجنسين (الرجال /النساء) عبر الموقع الرسمي لجدارة، حيث أن الوظائف المطلوبة 42 وظيفة للرجال، 33 للنساء، وجدير بالذكر أن فترة التقديم مستمرة على مدار اليوم، وقد تعاونت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مع وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق 173 وظيفة إدارية للجنسين (رجال – نساء)، والتقديم إلى يوم الخميس المقبل عبر بوابة جدارة، ونستعرض لكم زوارنا الكرام وظائف مصلحة السجون 1441 الخاصة بالخدمة المدنية عبر موقع جدارة، ويبدأ التقديم فيها من اليوم الأحد 8 سبتمبر.

موعد التقديم على وظائف مصلحة السجون 1441

تعلن جدارة عن وظائف تناسب خريجين وخريجات الجامعات وتكون الأولوية للترشح للتخصصات غير التربوية، ونوضح لكم رابط التقديم على الوظائف عبر موقع جدارة للتقديم.

التسجيل فى موقع جدارة