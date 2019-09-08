دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «العمل» توضّح خطوات استرداد قيمة تأشيرة الاستقدام المُلغاة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة استرداد قيمة تأشيرة الاستقدام المُلغاة، أو انتهاء مدتها دون استخدامها.

جاء ذلك، ردًا من الوزارة على استفسار أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل «تويتر» جاء فيه، «أجريت طلب استرداد لقيمة تأشيره مُلغاة منذ سنتين.. فكيف أسترد أموالي؟».

وقالت الوزارة «إن الرسوم تُسترد آليًا من البنك إلى نفس الحساب، الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة، أو انتهاء مدتها ولم تُستخدم، وفي حال تجاوز 72 ساعة دون استرداد الرسوم، عليك التواصُّل مع مركز الاتصال الوطني (آمر) 199099».

يُشار إلى أن مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر)، أُسس بعد إقراره من قبل اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»؛ كمركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية عبر عدد من القنوات؛ ليعمل وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، وليساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة.

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مقدم من بي بي سي