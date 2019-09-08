دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بـ4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج .

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